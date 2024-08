Découvrez le 13ème depuis l’hôtel Urban Bivouac

Au cœur de la capitale française, Paris, se trouve un hôtel insolite et moderne qui fait sensation auprès de ses nombreux clients. Bienvenue à l’hôtel Urban Bivouac, votre pied-à-terre idéal pour explorer le 13ème arrondissement de Paris. Avec son service de qualité, ses chambres confortables et son excellent rapport qualité-prix, cet établissement est une véritable invitation à l’aventure urbaine !

🌳 Design Décoration mêlant nature et modernité 📺 Équipements Chambres avec TV à écran plat, bouilloire, lits jumeaux 🤝 Service Personnel aimable, service personnalisé 🍽️ Petit-déjeuner Buffet à volonté, service « 1.2.3 Petit Déjeunez ! » 🍷 Snacking Sélection de snacks, planches à partager, boissons 🚇 Emplacement Proche des lignes de métro 14, 7, et 6 🎨 Quartier Découverte du street-art et du quartier chinois 🏷️ Prix Excellent rapport qualité-prix avec promotions régulières 🗺️ Découverte Accès facile aux curiosités du 13ème arrondissement

Sommaire







L’hôtel Urban Bivouac, un établissement moderne au cœur de Paris

L’Urban Bivouac est bien plus qu’un simple hôtel. C’est un véritable bivouac urbain qui vous propose de vivre une expérience unique dans le 13ème arrondissement de Paris, un quartier animé et riche en découvertes.

Cet hôtel 3 étoiles à Paris se distingue par sa décoration originale, mêlant nature et modernité. Les chambres sont équipées d’une télévision à écran plat, de chaînes internationales et d’une bouilloire électrique pour vos moments de détente. Certaines disposent de lits jumeaux pour plus de confort.

Le service est au cœur de la philosophie de cet établissement. Le personnel, aimable et disponible, est à votre écoute pour faire de votre séjour un moment inoubliable.

Urban Bivouac, les services

L’hôtel Urban Bivouac, situé dans le dynamique 13ème arrondissement de Paris, se distingue par son approche design et son confort trois étoiles, offrant une expérience unique à ses visiteurs. Entre Tolbiac et Bercy, cet établissement est idéalement placé pour explorer la capitale, grâce à sa proximité avec les lignes de métro 14, 7, et 6, facilitant ainsi les déplacements dans la ville.

Les services proposés par l’Urban Bivouac sont pensés pour répondre à tous les besoins de ses clients. La réception est à l’écoute pour accompagner les visiteurs, assurant une expérience personnalisée et mémorable. Pour bien commencer la journée, l’hôtel propose le service « 1.2.3 Petit Déjeunez ! », un buffet à volonté disponible en semaine de 6h30 à 10h et le weekend de 7h à 10h30, avec un tarif unique de 14 euros (et un tarif réduit pour les moins de 12 ans).

En outre, l’hotel Urban Bivouac offre des services personnalisés pour agrémenter le séjour de ses hôtes. Que ce soit pour un afterwork, une petite faim après une journée de découverte ou simplement pour profiter d’un encas confortablement installé dans sa chambre, l’établissement répond à toutes les envies avec une sélection de snacking, planches à partager, boissons, et gourmandises sucrées.

L’emplacement de l’hôtel, proche des sites clés de Paris tels que la Bibliothèque nationale de France, la gare d’Austerlitz, et le quartier de Bercy, enrichit l’expérience des visiteurs, leur permettant de plonger dans le cœur culturel et dynamique de la capitale. L’Urban Bivouac s’engage à offrir un séjour unique à Paris, combinant confort, design, et une qualité de service sur-mesure pour rendre chaque visite inoubliable.

Une immersion dans le 13ème arrondissement de Paris

Le 13ème arrondissement est sans doute l’un des quartiers les plus méconnus de Paris, mais c’est aussi l’un des plus surprenants. En séjournant à l’Urban Bivouac, vous aurez l’opportunité de découvrir ce quartier sous un nouveau jour.

Proche de la Place d’Italie, l’hôtel est un point de départ idéal pour partir à la découverte des nombreuses curiosités du quartier. Ne manquez pas la Butte-aux-Cailles, un petit village dans la ville, avec ses rues pavées et ses maisons anciennes.

Prenez le temps de vous perdre dans les ruelles du quartier chinois, le plus grand d’Europe, et de déguster les spécialités culinaires. Le 13ème arrondissement de Paris est également connu pour sa ligne de street-art, une véritable exposition à ciel ouvert.

Un excellent rapport qualité-prix pour un séjour inoubliable

L’un des points forts de l’hôtel Urban Bivouac est sans conteste son excellent rapport qualité-prix. Les tarifs des chambres sont très abordables, sans pour autant négliger la qualité du service et des équipements.

Chaque matin, le déjeuner est servi sous forme de buffet, avec une large sélection de produits frais et locaux. Un service de conciergerie est également à votre disposition pour répondre à vos demandes et vous aider à organiser votre séjour.

Enfin, l’établissement propose régulièrement des offres spéciales et des promotions pour rendre votre séjour encore plus agréable.

L’hôtel Urban Bivouac n’est pas qu’un simple établissement où dormir à Paris, c’est une véritable expérience de vie dans le 13ème arrondissement. Avec son décor unique, son service de qualité et son emplacement idéal, cet hôtel est le point de départ parfait pour découvrir le Paris authentique. Alors, qu’attendez-vous pour réserver votre chambre et partir à l’aventure dans le 13ème ? Avec l’Urban Bivouac, le voyage commence dès le réveil, en plein cœur de la capitale française.